ROMA – “Non voglio essere un uccello del malaugurio ma segnatevelo: entro la fine di questa settimana sarà superata in Italia quota 1000 morti. Stiamo parlando di una tragedia”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook parlando dell’emergenza coronavirus.

“Gli italiani ancora non capiscono chi, dove, quando, aperture o chiusure. Che senso ha tenere aperti negozi vuoti? Gli italiani non vanno dal tabaccaio, in profumeria…Perchè tenere aperti i meccanici, i negozi di elettronica, di sanitari? Aperti gli esercizi essenziali, ma gli altri hanno il diritto di stare a casa. Lo stesso per le fabbriche”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta Fb. “Gli studi professionali sono aperti, gli uffici pubblici pure. Se c’è la pandemia non è un’influenzina. Ascoltiamo i tanti imprenditori perchè la scelta non può essere di Salvini ma del governo”.

“I controlli ai confini dovremmo chiederli noi. Quando noi sconfiggeremo questo virus, perchè così sarà, non è possibile che chi ora fa finta di niente in Europa e poi, domani, cercherà di entrare da noi. E no! “Serve una zona rossa in tutta Europa, non è possibile che ci sacrifichiamo solo noi italiani”,

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev