Coronavirus, Salvini a spasso per Roma con Francesca Verdini. Lui: “Ho diritto a fare la spesa”

ROMA – Matteo Salvini fotografato a Roma mentre passeggia per il centro di Roma con la fidanzata Francesca Verdini. I due si tengono per mano e non portano la mascherina. Neanche la distanza di sicurezza di almeno un metro viene rispettata in queste settimane da emergenza coronavirus.

La foto è stata scattata a via del Tritone ed è stata pubblicata dal Messaggero. Inevitabili le critiche, arrivate dal Pd ed anche dal sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Questa la nota il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo: “Oggi sulla stampa vediamo una foto di Matteo Salvini mano nella mano con la sua compagna ieri a spasso nel centro di Roma. Mentre trascorre le giornate a dire in qualsiasi salotto televisivo che bisogna chiudere tutto, poi se ne va in giro per la Capitale senza alcuna giustificazione valida, presumiamo, violando regole che diversamente valgono per tutti i cittadini. È l’ennesimo segno di come il leader della Lega continui a prendere in giro gli italiani. La gente è stanca di passerelle televisive e bugie. Lo dimostrano il calo di credibilità di Salvini e il crollo della Lega nei sondaggi. In questo momento di grande difficoltà, di incertezza e di emergenza, i cittadini si aspettano invece dalla politica serietà, verità e risposte concrete tanto sul piano sanitario che su quello economico”.

Dura la posizione anche di Clemente Mastella, sindaco di Benevento: “Se la foto, che oggi campeggia su alcuni giornali, che vede Salvini a passeggio con la fidanzata per le vie di Roma, senza mascherina e con aria da scampagnata al sole della Capitale, non è un fotomontaggio, se la foto è di ieri, come mi riferiscono fonti accreditate da me interpellate, è un episodio vergognoso”.

“Noi sindaci – sottolinea Mastella – a pregare i nostri concittadini a non uscire di casa, a smazzarci per controllare il più possibile che nessuno giri come se fossimo a Pasquetta, e Salvini, disinvoltamente, va a passeggio senza precauzioni. Una autentica vergogna. Famiglie che fanno sacrifici a stare in casa. In case assai spesso piccole e con scarsissimi conforti; a vedere questa scena loro e tanti di noi siamo rimasti allibiti. I leaders veri – prosegue l’ex ministro – quelli che ho conosciuto nella mia lunga esperienza politica, avrebbero dato l’esempio, non il cattivo esempio. Se ne resti al Nord, non venga a contagiarci al Sud. Ma al Nord c’è sofferenza, paura, dolore, morti. No, meglio per lui Roma, il sole di Roma. Io resto a casa”.

L’ex ministro dell’Interno, visto il polverone sollevato dalla foto, risponde su Facebook: “Sì confesso, ieri sono andato a fare la spesa sotto casa con la mia fidanzata. Possono andarci solo quelli di sinistra?”. E aggiunge in diretta Fb (visibile qui di seguito): “Non andavo a passeggiare al Colosseo, anche io ho il diritto di fare la spesa e andare in farmacia”.

Fonte: Ansa, Repubblica, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev