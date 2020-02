MILANO – Scaffali della carne e della frutta e verdura vuoti, lunghe file alle casse: a Milano è stata una domenica di assalto ai supermercati dopo l’ordinanza della Regione che,a causa dell’epidemia da coronavirus, ha disposto la chiusura delle scuole e dei luoghi di assembramento.

All’Esselunga di Porta Nuova c’è gente che si presentata alla cassa con la mascerina e 2- 3 carrelli. “Faccio scorte, non si sa mai, a casa siamo in 4”, dice un padre di famiglia. “Io sarei venuta oggi lo stesso ma sicuramente farò una spesa più abbondante” gli fa eco un’altra cliente.

“La domenica c’è sempre gente ma oggi ce n’è molto più del doppio” commenta un addetto alle vendite. Situazione simile anche in altri punti vendita della catena come il grande super in zona piazzale Lodi, dove già nel primo pomeriggio – racconta un cliente – i banconi del fresco iniziavano a svuotarsi.

Stesse scene nei pochissimi supermercati aperti nei paesi che formano la cosiddetta “zona rossa”. Un video pubblicato su Twitter e ripreso dall’Agenzia Vista mostra gli scaffali vuoti all’interno di un market.

Coronavirus, Unicoop Firenze: ” Più 20% di vendite in Toscana”.

Un aumento di vendite non si è registrato solo in Lombardia. Unicoop Firenze, nei suoi supermercati e centri commerciali in Toscana, ha registrato nella giornata di domenica 23 febbraio circa un 20% in più di vendite. La cooperativa informa i clienti che “ci siamo organizzati, non ci sono problemi nella reperibilità dei prodotti, la merce c’è”. Quasi del tutto esaurita sugli scaffali l’Amuchina “ma si stanno cercando prodotti alternativi”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev