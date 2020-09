Il ministero della salute britannico e lo spot contro il Covid. “Il virus vive in casa 24 ore, lavarsi spesso le mani”.

“Il coronavirus vive in casa 24 ore, lavarsi spesso le mani”. I consigli del ministero della Salute britannico per combattere il coronavirus.

Lo spot sul coronavirus che vive in casa 24 ore, è stato realizzato a causa della possibilità che nel Paese venga deciso un altro lockdown.

Sarebbe “l’ultima linea di difesa” da adottare se necessario. A dirlo è il ministro della Salute Matt Hancock, avvertendo che il Regno Unito si trova in una “situazione molto grave”.

Intervenendo ad una programma della Bbc, nel giorno in cui sono entrati in vigore dei blocchi locali nel nord dell’Inghilterra, il ministro ha rilevato che nelle ultime settimane si è verificata una “accelerazione” nei casi.

D’altronde la situazione è grave in tutta Europa con il virus che imperversa prevalentemente in Francia e in Spagna, dove si contano più di diecimila contagi al giorno.

Non siamo più al campanello di allarme. Siamo già dentro tutti i presupposti epidemiologici e statistici di una seconda ondata.

L’Oms definisce la situazione molto grave. E sconsiglia provvedimenti come la riduzione della quarantena. In Francia sono solo sette i giorni di confinamento per i positivi. In Gran Bretagna dieci (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).