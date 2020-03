Coronavirus, Stay at home challenge: Messi si esibisce nei palleggi con la carta igienica

ROMA – Anche Lionel Messi aderisce alla “Stay at home challenge” lanciata dai calciatori per convincere la gente a restate a casa. L’attaccante del Barcellona esegue i palleggi con la carta igienica. La challenge è partita sui social ed ha coinvolto fino ad ora decine di calciatori ed ex, tra cui Francesco Totti.

La #stayathomechallenge o anche #10toqueschallenge, consiste nel fare almeno 10 palleggi con la carta igienica e invitare tutti a restare a casa per combattere l’emergenza coronavirus. Lionel Messi ha voluto partecipare accettando la sfida lanciatagli dal suo ex compagno di squadra, Xavi. L’attaccante argentino esegue una ventina di palleggi e sfida a sua volta quattro altri giocatori, tra cui il suo compagno di squadra al Barcellona, Arturo Vidal.

La #stayathomechallenge è decisamente una sfida unica e originale da fare restando a casa. D’altronde l’emergenza coronavirus sta costringendo sempre più gente a casa sia in Italia sia nel resto del mondo. La challenge omaggia quindi uno degli sport tra i più amati, con un rotolo di carta igienica che sostituisce il pallone. La sfida sta invadendo a colpi di tag sia Instagram sia Facebook.

Fonte: Sky Sport, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev