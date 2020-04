ROMA – Sting lancia un messaggio di amicizia agli italiani nel pieno dell’emergenza coronavirus. Il cantante si trova a Londra, ma ha inviato al sindaco di Figline Incisa Valdarno, Giulia Mugnai, per mostrare la sua solidarietà. “Amici italiani…mi mancate”, dice nel video dove poi canta per lo la canzone “The Empty chair” accompagnato dalla sola chitarra.

Nel video Sting parla in italiano e dice: “Salve a tutti i miei amici italiani. Sono in Inghilterra, finora libero dal virus e come voi sto a casa per tenere la mia famiglia e i miei amici al sicuro. So quanto ha sofferto l’Italia e quanto continui a soffrire. Guardo le notizie ogni giorno e mi rendo conto che quanto è successo in Italia adesso sta succedendo in tutto il mondo”.

Poi aggiunge: “Mi mancate tutti, mi manca il mio paese preferito, mi manca la mia bella casa in Toscana. Sono sicuro che in questo momento terribile molti di voi sono separati da quelli che amano. Questa canzone parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa e così lascia al suo tavolo una sedia vuota per ricordare”.

Il sindaco Mugnai su Facebook ha ricondiviso il messaggio di Sting e ha scritto: “Ho ricevuto questo graditissimo messaggio da Sting in risposta ad una mia lettera in cui gli raccontavo la terribile esperienza del coronavirus, che tutti stiamo cercando di affrontare con responsabilità e con la speranza che tutto finisca nel più breve tempo possibile. Ringrazio lui e Trudie (la moglie ndr) per la sensibilità e l’affetto che non mancano mai di dimostrare alla nostra comunità, com’è successo per la vicenda Bekaert e per tante altre occasioni in cui ci sono stati vicini”.

(Fonte AGI e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev )