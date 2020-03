Coronavirus, tutorial per apparecchiare nei ristoranti per evitare contagio

ROMA – La Federazione Italiana Cuochi illustra ai ristoratori in un video tutorial come apparecchiare seguendo le procedure di sicurezza anti-contagio da coronavirus.

E sempre la Fipe, attraverso un comunicato informa che “il nostro intervento oggi è di informare, informare, informare. Abbiamo inviato ai soci una comunicazione che dà istruzioni operative per assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, intervento sulla distanza dei tavoli e servizio in sala, servizio al banco e linea di cortesia alla cassa per gestire le code”.

“Abbiamo inviato inoltre sia il cartello per avvisare la clientela sul rispetto della distanza e sia quello sulle misure sanitarie e dato ulteriori indicazioni sulla presenza di saponi specifici per il lavaggio delle mani e pulizia di piani di lavoro e consumo a base di cloro o alcool”.

Bar e ristoranti possono aprire, ma solo dalle 6 alle 18. Insieme ai negozi devono comunque garantire, pena sospensione dell’attività, la distanza tra i clienti di almeno un metro.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev