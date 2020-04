Coronavirus, l’annuncio del Comitato tecnico-scientifico: “Vaccino pronto in tempi record” (nella foto Villani del Comitato e Angelo Borrelli)

ROMA – “Normalmente il tempo per arrivare ad un vaccino che venga commercializzato è di 2-3 anni e si fanno una dozzina di linee di ricerca. In questa occasione penso i tempi saranno più brevi, non possiamo ancora fare previsioni ma saranno più rapidi di quelli abituali”.

Lo ha detto Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria, nel corso della conferenza stampa quotidiana nella sede della Protezione Civile.

Coronavirus, cosa fa il comitato tecnico-scientifico

Accanto al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, nelle conferenze alla Protezione Civile delle ore 18, quasi sempre siede uno scienziato del Cts, il Comitato tecnico-scientifico.

Ma quali sono le funzioni del Cts? Il comitato deve fornire consulenza al capo del dipartimento della Protezione Civile in merito all’adozione delle misure di prevenzione per fronteggiare la diffusione del Covid-19.

Si riunisce tutti i giorni nella sede della Protezione Civile per fornire pareri alle Regioni, oltre che al Governo. Nel comitato siedono dirigenti che già fanno parte della pubblica amministrazione e che per quest’incarico non ricevono compenso. Tra i più noti ci sono il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il capo del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e appunto Alberto Villani, il presidente della Società Italiana di Pediatria (fonte: Ansa, Agi, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).