Coronavirus Veneto: parchi e negozi chiusi nel weekend. Zaia blinda tutto

ROMA – Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato l’ordinanza con cui sono chiusi parchi e giardini pubblici all’aperto. Lo ha annunciato la mattina di oggi, venerdì 20 marzo, ai giornalisti. La norma vale fino al 3 aprile prossimo. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi nei centri urbani è soggetto alle limitazioni per le motivazioni ammesse dal Decreto e con l’autodichiarazione. Per uscite legate a spesa o a bisogni degli animali la persona è obbligata a non superare i 200 metri dall’abitazione, con obbligo di controllo. Chiusi i negozi di generi alimentari nei giorni festivi.

“A me spiace firmare queste restrizioni, ma i dati ci fanno preoccupare” ha detto Zaia, illustrando l’ordinanza con cui dispone la chiusura di parchi pubblici, e dei negozi nelle domeniche. “Non è un atto di privazione della libertà – ha proseguito Zaia – chiedo la collaborazione dei veneti. Mai vorrei firmare una cosa del genere ma non abbiamo alternative, la salute dei veneti va tutelata così, e forse è ancora poco”, ha concluso.

Il limite dell'”immediata vicinanza alla residenza” o dei 200 metri di distanza per gli spostamenti, fissata nell’ordinanza della Regione Veneto firmata oggi riguarda “l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche”. Lo si legge nel testo del documento. Nessuna limitazione di distanza è invece prevista per la spesa nei supermercati o nei negozi di generi alimentari.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev