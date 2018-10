LONDRA – Corri e infrangi il limite di velocità. E’ questo il nuovo gioco virale che arriva dalla Gran Bretagna.

Il nuovo gioco diventato virale consiste nel correre davanti ad un rilevatore di velocità e vedere il risultato. Lo scopo è riuscire ad infrangere il limite imposto alle auto. I video girati in alcune città come Birgmingham e New Castle, sono diventati virali in breve tempo sui social.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica un filmato.