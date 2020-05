ROMA – Carlo Cottarelli chiede di elimnare l’autocertificazione utile per uscire di casa.

Lo fa in un video postato nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook.

Secondo l’economista che venne chiamato per la famosa spending review, l’autocertificazione aveva ruolo nella normativa precedente.

Ora con il moltiplicarsi delle motivazioni per uscire di casa tra cui quella di andare a trovare i congiunti e fare attività motoria, il pezzo di carta avrebbe perso significato.

Dello stesso avviso è Crimi, il capo politico del M5s: “L’autocertificazione è uno strumento di aiuto al cittadino, non uno strumento di coercizione. Serve a superare quelle situazioni in cui non ho la possibilità di dimostrare con elementi comprovabili ciò che è la mia necessità. Mi assumo la responsabilità di quanto sto dichiarando e consento all’operatore di Polizia di fare le verifiche successive”.

Il capo politico del M5S e viceministro dell’Interno Vito Crimi lo ha detto a Start su Sky Tg24:

“L’Italia – ha proseguito Crimi – è un Paese maturo e responsabile, credo che abbiamo dimostrato di saper affrontare situazioni difficili con la responsabilità di chi ha la consapevolezza della difficoltà in cui ci si trova ad operare”.

“Anche come Governo ci siamo trovati ad affrontare una situazione senza precedenti” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).