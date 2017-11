L’AJA – Il generale croato Slobodan Praljak è deceduto in un ospedale all’Aja, dopo aver bevuto in diretta televisiva una bottiglietta di veleno al momento della conferma della sentenza di colpevolezza per crimini di guerra, con la condanna a vent’anni di carcere, al Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia.

Il Tribunale penale internazionale per l’Ex Jugoslavia ha subito sospeso l’udienza contro l’ex leader croato in Bosnia. L’uomo ha urlato “Praljak non è un criminale” e ha bevuto da una piccola fiala marrone. L‘udienza è stata immediatamente sospesa. “Il mio cliente ha preso del veleno”m ha urlato l’avvocato davanti alla corte.

L’ex generale è stato portato in ospedale dove ha ricevuto “tutta la necessaria assistenza medica”, ha reso noto un ufficiale del Tribunale penale internazionale per l’Ex Jugoslavia. Poi, secondo quanto scritto dai media locali, è morto a seguito delle complicazioni causate dal veleno.

Praljak è stato condannato per aver fatto da intermediario tra il governo di Zagabria e quello della Herceg Bosna, svolgendo la duplice funzione di ufficiale del Ministero della Difesa croato e, allo stesso tempo, comandante dell’Esercito dell’Herzeg-Bosnia.

Praljak, proprio in quanto capo delle operazioni dell’Hvo nella zona di Mostar, è stato riconosciuto nella sentenza come il principale responsabile della distruzione del Ponte vecchio, lo Stari Most, il simbolo plurisecolare della città di Mostar e della sua convivenza tra culture. Il ponte di Mostar fu bombardato l’8 novembre 1993 e crollò il giorno successivo, arrecando, secondo la Corte, “un danno sproporzionato alla popolazione civile musulmana di Mostar”.