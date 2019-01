TORINO – Vacanze fintie per Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina. Idue non perdono certo tempo al termine delle vancanze natalizie: insieme al figlio maggiore Cristiano Jr appaiono infatti in un video in cui si allenano in palestra.

Il video è stato registrato nel giorno dell’Epifania e mostra che, malgrado il giorno di festa, Ronaldo e la moglie hanno deciso di sudare anche in questo avvio del 2019.

Intanto, da domani (martedì 8 gennaio) sarà tuttal a Juventus a tornare ad allenarsi al JTC Continassa. Comincierà quindi in questo modo la preparazione verso gli impegni che a gennaio vedranno impegnati gli uomini di Mister Allegri: il 12 gennaio a Bologna in Coppa Italia, il 16 a Jeddah per la Supercoppa contro il Milan, il 21 in casa contro il Chievo e il 27 in trasferta a Roma contro la Lazio.

Tra tutti i campioni di cui la Juve dispone ce ne sono tre che brillano per stakanovismo che hanno deciso di tornare ad allenarsi qualche giorno prima rispetto agli altri. Oltre al già citato Ronaldo, si tratta di Leonardo Bonucci e Blaise Matuide.

Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev