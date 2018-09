GENOVA – La squadra mobile di Genova ha consegnato in Procura del nuovo materiale sulla parte di inchiesta di cui si sta occupando [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e che riguarda il crollo del ponte Morandi di Genova avvenuto il 14 agosto.

Tra le altre cose è stato consegnato ai Pm il video delle telecamere di Autostrade che quella mattina riprendevano il ponte. Nella prima parte del video, è la telecamera che guarda in direzione Genova a riprendere il flusso del traffico. Si vede passare l’ormai famoso camion della Basko che poi si fermerà davanti al baratro.

Il camion verde passa e, esattamente pochi istanti prima che tutto venga giù, le immagini si interrompono. La squadra mobile di Genova ha potuto accertare che non si è trattato di manomissione del video, è stato verificato che il black out è stato causato dall’eccesso di pioggia che ha fatto scattare la centralina di Autostrade. Fatto che sembra si fosse verificato altre volte quel giorno di tempesta su Genova.

La seconda parte del filmato mostra invece le telecamere dalla parte opposto del ponte, quella che inquadrerà il camion Basko di fronte. In quel caso non si verifica alcun black out ma succede che essendo la telecamere mobile, al momento del crollo la stessa stta inquadrando lo svincolo e quando l’obiettivo si gira verso il ponte, tutto è già avvenuto.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.