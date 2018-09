Cuneo, arrestati ladri d’appartamento: sono accusati di 30 furti

CUNEO – Più di trenta furti in abitazione in tutta la provincia di Cuneo tra l’ottobre 2017 e la primavera di quest’anno per un bottino di 55 mila euro. Sono i risultati dell’attività di una presunta banda smantellata dai carabinieri con l’indagine chiamata in codice “operazione Gerione”.

Cinque uomini e una donna sono stati arrestati: Isabella Cerutti (43 anni), il marito Manuel Lafleur (49 anni) e il genero dei due Fabio Debar di 32 anni sono stati portati in carcere.

Ai domiciliari sono stati messi Mattia Arneodo (20 ani), Bruno Bagnasco, (69 anni) e Saimon Cerutti (31 anni), fratello di Isabella. La refurtiva, recuperata in gran parte all’interno delle abitazioni dei componenti della banda, verrà restituita ai proprietari. Rete 7 pubblica un video, ripreso da Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.