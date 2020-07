Daniela Santanchè alla Camera cita Fantozzi: “Conte? 92 minuti di applausi…” VIDEO

Daniela Santanchè alla Camera cita Fantozzi: “Conte? 92 minuti di applausi…”.

“Non capiamo il trionfalismo suo e del governo di queste ore – – dice Daniela Santanchè -.

Il governo e l’Italia sono usciti da questa trattativa con meno soldi a fondo perduto e con più prestiti, quindi con un debito maggiore”.

Lo ha detto la senatrice di FdI, Daniela Santanchè, nel corso del dibattito a palazzo Madama sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull’esito del Consiglio europeo.

“In questi giorni ci siamo comportati da patrioti, noi abbiamo tifato per l’Italia, quando si va in Europa la nostra maglia è quella della Nazionale.

A parti inverse abbiamo la certezza che altri avrebbero tifato per Rutte“.

E ancora:

“Basta soldi per le marchette, i fondi siano spesi per le Infrastrutture e per la scuola perchè fino a quando le scuole non riaprono l’Italia non può ripartire.

Noi siamo patrioti ma il nostro giudizio sul governo è pessimo, sino ad ora non ne avete indovinata una”.

All’inizio del suo intervento, Santanché aveva anche ironizzato sul lungo applauso che ha accolto, dai banchi della maggioranza, il capo dell’esecutivo di ritorno dalla trattativa con gli omologhi dell’Unione europea:

“Mi ha ricordato un film di Fantozzi… 92 minuti di applausi”. (Fonti: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).