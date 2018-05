NAPOLI – La stima di Aurelio De Laurentiis per Mario Sconcerti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]; i due si incontrano e il patron del Napoli omaggia il giornalista: “sei l’unico che seguo, l’unico che non dice cavolate”.

De Laurentiis, martedì 29 maggio, è stato alla Federico II e ha preso posto tra i ragazzi, nel campus di Monte Sant’Angelo, per partecipare al dibattito “Generazione Var”. Poi si è spostato in platea per scattare un selfie con gli studenti presenti. Quindi il siparietto con Mario Sconcerti: “Sei l’unico che seguo – gli ha detto Aurelio De Laurentiis – perché sei l’unico che non dice cavolate”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.