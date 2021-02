“Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona arancione e forse entriamo in zona rossa”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

“Ho visto nel week end le transenne – ha detto – messe sul lungomare quando ormai non servivano più a niente. La sera dopo la sei, se ognuno fa quello che vuole, siamo perduti”.

De Luca: “Noi siamo pronti, con le siringhe in mano, a fare 80-90mila vaccini al giorno”

De Luca è anche tornato sui vaccini e sulla carenza di dosi: “Noi siamo pronti – ha detto – stiamo con le siringhe in mano”.

“Speriamo di essere in condizione a fare 80-90 mila vaccini al giorno, il programma, cioé, su cui era basato il nostro obiettivo di vaccinare entro l’estate tutta la città di Napoli. Ma con le riduzioni improvvise di vaccini è impossibile programmare e l’epidemia ce la portiamo avanti altri due anni”.

Napoli, folla su lungomare nel weekend

Dopo le scene di sabato che hanno costretto le forze dell’ordine a mettere le transenne sul marciapiede che da piazza Vittoria va verso Santa Lucia, stesse scene anche domenica, primo giorno di zona arancione per la Campania.

Tanta folla in giro per la città, tra lungomare, strade del centro e al Vomero. Molta gente in strada, un affollamento ‘agevolato’ anche dalla splendida domenica di sole.

Con il passaggio in arancione, il consumo in bar, pasticcerie e ristoranti, è possibile solo con asporto. In qualche zona si sono registrate però delle file davanti ai locali per caffè e bevande da portare via (video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).