ROMA – Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio alla Camera dei Deputati per riferire sul problema dei morti sul lavoro e della precarietà. Debora Serracchiani del Pd interviene in aula e prende la parola dicendo che la volontà di allargare le tutele a tutti i lavoratori sia giusto e condivisibile.

Di Maio ha parlato dei “riders”, i lavoratori che consegnano cibo a domicilio usando la biciclietta. I leader M5s pronuncia male la parola “gig economy” (quella metodologia di lavoro on demand, cioè solo quando c’è richiesta per i propri servizi, prodotti o competenze ndr) e la serracchiani lo corregge.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev diffonde il video con le parole della Serracchiani.