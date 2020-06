Del Piero e Save the Children, 12 palleggi contro il lavoro minorile VIDEO

ROMA – Alessandro Del Piero, nella giornata mondiale contro il lavoro minorile, lancia una sfida globale per raccogliere fondi per Save the Children.

Attraverso una challenge lanciata sui propri canali social, l’ex attaccante della Juventus sfida il pubblico a palleggiare 12 volte.

Non un numero a caso ma un numero simbolico per ricordare la data della Giornata internazionale contro il Lavoro Minorile.

Chiunque potrà realizzare un video, condividerlo sui social media con l’hashtag #AlessandroDelPieroChallenge e invitare altre 5 persone a fare lo stesso.

Senza, naturalmente, dimenticare di sostenere Save the Children!

La sfida sarà supportata dalla piattaforma Making Child Labour History, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e garantire loro un futuro, e il suo Center for Child Rights and Business (CRB), dedicato a ricercare, prevenire e sradicare le cause del lavoro minorile.

Sono circa 152 milioni i bambini nel mondo che sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile.

72 milioni dei quali svolgono lavori pericolosi.

Queste cifre continuano a rimanere estremamente alte e questo è un fallimento per tutti.

Le parole di Del Piero

“In tutto il mondo – spiega Del Piero – c’è il rischio concreto che, a causa dell’emergenza COVID-19, tantissimi bambini intrappolati tra la povertà materiale e la chiusura delle scuole, possano essere ingaggiati e sfruttati lavorativamente.

Per questo ho deciso di sostenere l’iniziativa Making Child Labour History, per affiancare Save the Children nella lotta contro il lavoro minorile in tutto il mondo e promuovere il fondamentale diritto all’educazione.

Dobbiamo rinvigorire gli sforzi per porre fine a tutte le forme di lavoro minorile entro il 2025, come concordato negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Unisciti a me nella Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, per combattere affinché ogni bambino sia protetto e possa aspirare ad un futuro migliore”.

Il comunicato di Save the Children

“Siamo fieri – è il comunicato di Save the Children – di avere accanto in questa iniziativa Alessandro Del Piero che conferma di essere innanzitutto un campione di solidarietà.

La nostra fondatrice, oltre 100 anni fa affermava, i bambini sono il futuro del mondo e ognuno di loro ha il diritto di crescere sano, al sicuro e di ricevere un’istruzione.

Questa è la partita più importante da giocare oggi per noi, e avere con noi un grande campione ci fa essere maggiormente certi che la sfida contro il lavoro minorile può essere vinta, come quelle per sconfiggere i più grandi problemi che affliggono l’infanzia e che sono stati esacerbati dalla pandemia Coronavirus.

Ma come in una squadra affiatata, ognuno di noi può fare la propria parte”. (Fonti: Save the Children, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)