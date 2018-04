VENAFRO – “Questa è l’Italia e noi stiamo ancora qui a parlare di Berlusconi, ma in quale paese al mondo, un ineleggibile, incandidabile, condannato per frode fiscale, sbattuto fuori dal Senato potrebbe dare ancora le carte?”.

Queste le parole di Alessandro Di Battista durante il suo intervento al comizio a sostegno di Andrea Greco, candidato M5S per la Presidenza della Regione Molise.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle invita poi “i politici ad essere responsabili per formare il nuovo governo“. Al termine del suo comizio in piazza a Venafro (Isernia), Di Battista ha commentato così l’attuale momento politico: “Il Movimento 5 Stelle ha fatto quello che poteva: ha proposto un’alleanza su un programma comune con tempi e modalità. Cosa deve fare di più? Le forze politiche devono capire che l’Italia non ce la fa più. C’è gente che non ha un lavoro, ha fame e la crisi aumenta”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video in cui l’esponente grillino parla del ruolo attuale di Silvio Berlusconi.