VENAFRO – Alessandro Di Battista è andato a Venafro in provincia di Isernia, per sostenere Andrea Greco, candidato M5s per la presidenza della Regione Molise.

Sul palco, l’esponente M5s ha detto scherzando: “Questo è il mio primo comizio da ex parlamentare, per questo starò molto attento alle parole che userò, sarò molto educato”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.