Di Battista: Cosa mi è successo dentro al Parlamento. E racconta l’aneddoto con l’esponente Pd

VENAFRO – “A Montecitorio c’è un corridoio che chiamano Transatlantico, con tutte poltroncine in pelle. Una volta c’era seduto Cuperlo su una di quelle poltroncine, e vi giuro che non sapevo chi fosse Cuperlo e chi la poltroncina”.

Queste le parole di Alessandro Di Battista durante il suo intervento dal palco della manifestazione organizzata in sostegno della candidatura a Presidente della Regione Molise di Andrea Greco, tra le fila del Movimento 5 Stelle. L’esponente grillino scherza (“secondo me si tratta di pelle umana”) e poi spiega cosa accade a Montecitorio e cosa venga dato per scontato da quelle parti.

Per farlo racconta un aneddoto che ha come protagonista l’esponente Pd: “Cuperlo, ma che avete fatto voi del Pd, avete candidato mia nonna morta nell’87?” Cuperlo, racconta ancora Di Battista non si scompone più di tanto e risponde: “Davvero?” Di Battista spiega che era solo una battuta e che Cuperlo ha concluso la breve chiacchierata in cui le malefatte della politica vengono date per scontate, con un “no, perché se fosse stato vero, sarei potuto intervenire io”.