SCICLI – “Il Pd sta crollando a picco e Berlusconi ha un partito al 15%. Questo fa si che non potranno mettersi insieme il giorno dopo le elezioni e questo li spaventa, da noi dovranno venire per formare un Governo e per questo sono nel panico”. A parlare è Luigi Di Maio, il candidato premier di M5s, durante un incontro elettorale a Scicli in Sicilia.

“Ogni mattina con le persone che lavorano con me facciamo una rassegna e vediamo chi per primo ci ha attaccato, sapendo che i nostri rivali avranno sicuramente attaccato il Movimento. Io – prosegue Di Maio – sono sereno e tranquillo perché so che con questi attacchi cresciamo nei consensi, noi abbiamo il dovere di raccontare non quanto siano indecenti loro, ma il nostro piano per l’Italia. Non è un programma di destra o di sinistra ma con l’unico fine di migliorare vostra qualità della vita”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.