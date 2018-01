REGGIO EMILIA – Luigi Di Maio, il candidato premier di M5s, parla di governo e liste elettorali: “Noi dobbiamo fare un gruppo che badi al Governo del paese e se ci sono persone che sono pronte a cambiare casacca non potranno entrare nel gruppo. Questo perché vogliamo dare una certezza a chi ci voterà che potrà contare su gruppo parlamentare che lavora per loro e non per i parlamentari all’interno del gruppo”.

Di Maio intervistato durante un incontro elettorale a Reggio Emilia, aggiunge: “Stiamo mettendo a posto gli ultimi accorgimenti. Siamo l’unica forza politica a selezionare le liste consultando gli iscritti mentre gli altri hanno litigato. Il caos in testa ce l’hanno i giornali e qualche partito”. Su Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev le parole rilasciate da Di Maio: