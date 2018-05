MILANO – Non è stata un uscita tranquilla quella che il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio ha avuto dal Pirellone che,[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] dopo aver rilasciato dichiarazioni alla stampa, è stato contestato da due maestre armate di striscione.

Di Maio era al Pirellone per incontrare la delegazione della Lega per il contratto di governo. “Il Miur dice che non siamo un’emergenza, vediamo se questo nuovo governo riuscirà a sanare la nostra situazione di precariato storico. Vogliamo risposte immediate” hanno detto le due donne al leader M5s, che è stato costretto a lasciare il Pirellone in fretta. Agenzia Vista pubblica il video della contestazione.