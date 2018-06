ROMA – Il neoministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha fatto il suo ingresso al ministero del Lavoro [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], dove ha invontrato un gruppo di riders, i fattorini che in bici fanno consegne a domicilio.

E’ il primo appuntamento messo in agenda dal ministro nella sede di via Veneto, al termine del quale seguirà l’incontro, nella sede del Mise, di fronte al ministero del Lavoro, con il movimento ‘Drappo bianco’, un gruppo di imprenditori e non solo che denuncia le difficoltà di fare impresa in Italia e si batte contro il peso delle tasse e della burocrazia.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video dell’incontro tra i riders che da poco hanno fondato un loro sindacato, e il neoministro.