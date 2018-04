ROMA – Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio parla al termine delle Consultazioni con il Presidente della Camera Roberto Fico: “Qualsiasi discorso con Salvini e la Lega si chiude qui”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.

Di Maio rimane convinto dell’importanza di continuare a sondare le reali intenzioni del Partito democratico, per vedere anche fino a che punto accetteranno di stare al gioco. E per farlo ha chiuso definitivamente a Matteo Salvini, almeno davanti ai riflettori: “Salvini si è condannato a irrilevanza. Governo con centrodestra non più percorribile. Qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui”. Il candidato premier M5s aggiunge che in caso di accordo, questo sarà ratificato dagli iscritti alla piattaforma Rousseau.

“Sono passati circa 50 giorni in cui abbiamo provato in tutti modi e tutte le forme a firmare un contratto di governo per il cambiamento del Paese con Salvini e la Lega ma loro hanno deciso di condannarsi all’irrilevanza per rispetto dei loro alleati e del loro alleato invece di andare al governo nel rispetto degli italiani. E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell’ipotesi tramonta del tutto”.