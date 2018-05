ROMA – Di Maio parla con i giornalisti che lo riempiono di domande, dopo averlo intercettato in strada [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. “Io e Salvini vogliamo essere nella squadra di Governo per dare contributo all’Italia”, spiega al termine della mini intervista che i cronisti riescono a strappare al leader M5s.

L’incontro è avvenuto in serata, dopo che il leader del Movimento 5 Stelle ha riunito i parlamentari per aggiornare sugli sviluppi verso la formazione del governo. Come noto, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno proposto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella il nome di Giuseppe Conte come premier. Ora si attendono le parole del Presidente della Repubblica per vedere se accetterà o meno le indicazioni di M5s e Lega e quali obiezioni solleverà a riguardo. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.