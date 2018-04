Di Maio: “Con la Lega ci abbiamo provato in tutti i modi”

ROMA – Il capo politico M5S ,Luigi Di Maio, in un estratto del suo intervento in assemblea congiunta M5S pubblicato su Facebook spiega i motivi della mancanza di accordo con la Lega.

Di Maio spiega di averci provato in tutti i modi ed aggiunge: “In tutta la campagna elettorale ho detto che se non avessimo avuto il 40% avremmo dialogato con le forze politiche sui temi. Sicuramente non voglio tornare ad elezioni senza poter dire ai cittadini che ci abbiamo provato fino alla fine. Ce la stiamo mettendo tutta, stateci vicini!”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video con le parole di Di Maio.