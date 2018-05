NAPOLI – Luigi Di Maio incontra in piazza a Napoli i sostenitori del Movimento 5 Stelle [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Tantissimi cittadini e militanti hanno atteso l’intervento del leader pentastellato. Alla fine dell’intervento Di Maio è stato avvicinato da un sostenitore che gli ha consigliato: “Spiega il contratto alla gente del Sud che schifa Salvini”. Sul palco, Di Maio aveva detto: “”Io sono un cittadino del Sud e non dimentico quello che ha fatto la Lega in questi anni, non mi sono seduto a quel tavolo a cuor leggero”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.