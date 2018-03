MILANO – “Non abbiamo intenzione di dare soldi alle persone senza che facciano nulla. Noi crediamo nella flex security in uno Stato che sia in grado, quando un datore licenzia una risorsa, di prendere quella persona per mano, riqualificarla e re-immetterla nel mercato del lavoro”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Così Luigi Di Maio, nel suo intervento a Confcommercio. “Da me avete la rassicurazione del fatto che nessuno potrà starsene sul divano”, ha assicurato il candidato premier del M5s, assicurando che il reddito di cittadinanza non è uno strumento di “assistenzialismo”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.