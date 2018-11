ROMA – “Il mio stato d’animo sarà molto più sereno quando Di Battista tornerà e potremo lavorare insieme”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, nell’incontro con la stampa estera, rispondendo ad una domanda.

Di Maio ha spiegato che Di Battista “dovrebbe tornare nel periodo natalizio, ci fa un bel regalo di Natale. Andiamo ad affrontare la campagna per le europee, speriamo di poterla affrontare al suo fianco come per le politiche” (video AgenziaVista / Alexander Jakhnagiev):