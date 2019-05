ROMA – “Non vorrei che il dl sicurezza Bis fosse un ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste ultime tre settimane”. Lo ha detto il vicepremier M5s Luigi Di Maio parlando a margine dei un’iniziativa del forum delle associazioni familiari all’Hotel Ergife di Roma.

“Sono molto deluso dal dl sicurezza Bis perchè non c’è nulla sui rimpatri. Il tema non sono gli arrivi che abbiamo fermato. Noi siamo pronti a dare una mano al ministero degli interni ma non può essere sempre colpa degli altri” ha aggiunto.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.