ROMA – Diego Fusaro, il filosofo sovranista che ha conquistato la televisione, canta “Il cielo è sempre più blu” ai microfoni di Radio Rock. L’intellettuale è stato raggiunto dagli intervistatori dopo che la fidanzata Aurora Pepa a La Zanzara di Radio 24 ha dichiarato che tra loro non ci sono mai stati rapporti intimi.

“Io e Diego non abbiamo mai fatto l’amore”, ha dichiarato Aurora facendo schizzare la curiosità del pubblico nei confronti del filosofo. D’altronde Fusaro è l’intellettuale di riferimento del governo giallo-verde e a una domanda tanto intima di chiarimento posta dal reporter Dejan Cetnikovic d Radio Rock ha deciso di non rispondere, limitandosi a intonare una canzone di Rino Gaetano. “

Il testo scelto da Fusaro per il karaoke improvvisato è “Il cielo è sempre più blu”, un modo per celebrare il noto cantautore che è un riferimento per Fusaro: “Rino Gaetano è l’artista nazionale-popolare gramsciano per eccellenza che abbiamo in Italia”. Il filosofo sovranista si è poi congedato dagli ascoltatori di Radio Rock avanzando una “esegesi duplice” della celebre canzone del cantautore romano.

Video da Radio Rock