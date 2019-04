Blitz dice

Sessa Aurunca, l’ospedale messo sotto sequestro da magistratura e forze dell’ordine: dal 2001 non rispetta quasi tutte le regole sanitarie-amministrative, è di fatto abusivo da 18 anni. Altra inchiesta, stesso ospedale: 28 tra medici e infermieri timbravano e non lavoravano, ora il giudice li obbliga a timbrare presso stazione di polizia. Assenteisti in ospedale abusivo: eccellenza italica.