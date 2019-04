ROMA – “Dajé Matté, abbiamo cacciato gli zingarelli, adesso cacciamo gli Zingaretti”: lo sketch della comica Federica Cifola a DiMartedì, su La7, ha preso di mira il Pd del neo-segretario e le misure annunciate.

“Comunque al PD so forti, hai sentito le ultime? – ha detto Cifola al telefono con lo pseudo-Matteo Salvini – Vogliono aumentare gli stipendi dei parlamentari e mettere la Patrimoniale. Come fai a fa incazzà le persone? Così! Geni! Manca solo che domani dicono che dalla cacio e pepe bisogna toglie il pepe ed è fatta! Ma dimme la verità, questi del PD non stanno all’opposizione, so alleati?”.

Poi, parlando del Documento di economia e finanza, la “influencer” di Salvini ha aggiunto: “Sei preoccupato per il DEF, che la gente ti molli perché non va l’economia… Aspetta che sento il web strategic manager designer… Pronto zia Fernanda? Al mercato che dicono sulle zucchine aumentate? Con chi se la prendono? 5 stelle…certo…Salvini? Lega? Niente… Matteo…tranquillo…la gente ce l’ha con Di Maio…che ce frega, quello conta come la Lagerback a Che tempo che fa!”. (Fonte: DiMartedì)