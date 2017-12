NEW YORK – Una famiglia va in escursione sui monti Adirondack nello stato di New York e finisce per osservare uno strano e raro fenomeno: il disco rotante nel lago ghiacciato.

L’insegnante di yoga Laura Carusone è l’autrice del video finito su YouTube e girato nel Giorno del Ringraziamento. “Tutto ciò che riuscivo a pensare è che la natura è riuscita a formare un cerchio perfetto e che quel fenomeno fa letteralmente venire la pelle d’oca” ha scritto la donna nel commento al video. Ed effettivamente il fenome è davvero curioso. Per questa ragione, qualcuno ha parlato di similitudini con i “cerchi nel grano” .