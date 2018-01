CLAYGATE – Il coraggio di una donna riesce a fermare due ladri che stanno per entrare in una casa per compiere una rapina. Accade a Claygate nel Surrey, sobborgo che sorge nella periferia sud-ovest di Londra. La donna, oltre a sventare la rapina, è riuscita a dare un contributo significativo alla polizia.

Il tutto accade alle 16 del 10 gennaio scorso. La donna era nel giardino di casa sua e sente suonare l’allarme nella casa dei vicini di fronte. Subito corre fuori e scova due ladri in azione. La donna prova a bloccarne uno in fuga. Questo riesce a scappare nell’auto insieme al complice. La donna, segna però la targa dell’auto che segnala alla polizia.

Grazie al suo aiuto, gli agenti della polizia metropolitana hanno potuto fermare il veicolo a Brixton ed arrestare uno dei due uomini, con l’accusa di furto con scasso. Su YouTube il video che mostra dimostrato dalla coraggio della donna.