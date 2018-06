BOLOGNA – “Oggi ho preso le distanze dal M5S perché ritengo che abbia abbandonato i suoi principi fondanti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. L’alleanza-contratto con la Lega è un’alleanza con la casta, quella casta che per tanti anni avevamo combattuto”. L’ha scritto in una nota la consigliera comunale a Bologna del Movimento 5 Stelle Dora Palumbo. Palumbo ha criticato in particolare la scelta di andare “a governare con una forza politica che non ha a cuore gli ultimi, ma cerca il consenso seminando odio e paura per poi innalzarsi ad antidoto per accaparrarsi voti”.

“Mi auguro comunque che questo governo operi per il bene del paese. Per conto mio – ha scritto la consigliera senza esplicitare ma rendendo di fatto quasi inevitabile una sua uscita dal gruppo 5 Stelle a Palazzo D’Accursio – continuerò a lavorare come avevo promesso nel 2016 come se i valori fondanti del M5s non fossero mai stati calpestati, difendendo gli ultimi, l’ambiente e la libertà. #nessunorestindietro”.

“La mia collega Dora Palumbo ha appena lasciato il M5s andando al gruppo misto. Ho condiviso con lei molti anni di attivismo e oltre a stimarla per il suo grande impegno e capacità, sono legato a lei da una sincera amicizia. Dora non ha concesso nemmeno il beneficio del dubbio alle ultime delicate scelte che ha dovuto prendere il M5s nazionale per il bene del paese in un contesto difficilissimo. La perdita di una persona del suo calibro non può che dispiacermi molto”. C

osì il consigliere del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Consiglio comunale di Bologna, Marco Piazza, sulla propria pagina Facebook ha confermato l’uscita dal Movimento della collega Dora Palumbo. Palumbo con una nota aveva preso le distanze dal Movimento per aver “abbandonato i suoi principi fondanti” alleandosi con la Lega e quindi con “quella casta che per tanti anni avevamo combattuto”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.