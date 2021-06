Draghi non vuole la finale degli Europei a Wembley: la variante Roma contro la variante Delta VIDEO

Mario Draghi vuole portare la finale degli Europei da Wembley a Roma. Dal tempio del calcio di una Gran Bretagna preoccupata dalla variante Delta alla capitale di un’Italia dove da settimane il Covid è in costante decrescita. Si potrebbe dire che la variante Roma (intesa come sede) si contrappone alla variante Delta (intesa come virus).

Il premier italiano, durante la conferenza stampa congiunta con Angela Merkel, pone un tema che da qui ai prossimi giorni farà discutere non solo l’Uefa (che per il momento esclude l’ipotesi) ma anche le cancellerie europee. Perché quella della finale degli Europei non è solo una questione da epidemiologi. E’ un tema politico che potrebbe vedere contrapposti l’Ue e il Regno Unito in un post Brexit che non ha esaurito i suoi strascichi.

A domanda diretta di una giornalista tedesca sull’ipotesi di spostare la finale degli Europei da Wembley all’Olimpico Draghi è netto. “Sì, mi adopererò affinché la finale degli Europei non si faccia in Paesi dove il contagio cresce”.

La Merkel non lo contraddice. Anzi, per l’intera conferenza stampa scherza sulle divisioni calcistiche tra Italia e Germania. Le uniche, sottolinea, rilevanti tra i due governi. “L’Italia gioca bene ma facciamo il tifo per la nostra Nazionale”, spiega la cancelliera.

Finale degli Europei, le altre ipotesi: c’è anche Monaco

Possibile, insomma, che l’asse tra Roma e Berlino si estenda dai dossier Recovery, migranti e Libia a quello degli europei. Sebbene in teoria tra le possibile alternative a Londra ci sia anche Monaco di Baviera. Altre sedi che potrebbero subentrare a Wembley non se ne vedono.

Non certo Budapest, dove lo stadio è alla massima capienza sin dall’inizio del torneo. Spostare il match lì sarebbe fare un favore a Viktor Orban, per nulla gradito dalle parti di Bruxelles. L’ipotesi della finale a Roma potrebbe – potenzialmente – avere una spinta dal governo stesso, con il raddoppio dell’attuale capienza consentita all’Olimpico, ferma al 25% del totale.

La Uefa nega che la finale possa non essere a Wembley

Il governo del calcio europeo tuttavia per il momento nega ci siano piani B. “L’Uefa, la Federazione e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite”, fa sapere in una nota.

E anche fonti a Londra, pur senza polemizzare con Draghi, assicurano all’Ansa il governo britannico è “completamente impegnato” a far sì che le finali si possano svolgere a Wembley come previsto “in condizioni di sicurezza” sanitaria per tutti.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev