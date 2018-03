FRANKFORT – Frankfort è la capitale dello Stato americano del Kentucky. Qui, fino a poche ore fa c’era la “Capital Plaza Tower” alta cento metri. Si tratta di una torre che, dal 1972 al 2016 ha ospitato uffici statali.

La torre era alta 100 metri ed aveva 28 piani. In pochi secondi, come mostra il video YouTube, grazie ad un’implosione controllata il palazzo si è sbriciolato ed è scomparso in una nube di fumo. Al suo posto verrà costruito un altro edificio e un parcheggio da 1100 posti.