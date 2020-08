Annullato il tour estivo di Elettra Lamborghini. La cantante fa un passo indietro dopo la calca ai concerti di Ferragosto.

Discoteche stracolme a Ferragosto per Elettra Lamborghini. Accade a Gallipoli in Puglia come a Castelvetrano, in Sicilia. Così la cantante ha deciso di annullare le prossime date del suo tour, per il coronavirus.

A dare l’annuncio su Twitter è stata la stessa Lamborghini. “Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid… – ha scritto – riconosco che non è il momento… ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti”.

Proprio la situazione discoteche in Italia accende il dibattito in queste ore. Governo e Regioni si riuniranno per prendere una decisione.

Verso chiusura discoteche per Covid

Nel weekend di Ferragosto i locali sono rimasti aperti. Anche se alcune Regioni, dopo il pressing del Governo, hanno optato per ulteriori restrizioni come quelle varate da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna e Luca Zaia in Veneto.

Entrambi hanno emanato ordinanze per imporre la mascherina obbligatoria e un dimezzamento della capienza, tra le proteste dei gestori.

Mentre la Basilicata ha vietato l’attività, seguendo l’esempio della Calabria.

La riunione governo-Regioni dovrebbe servire a trovare misure condivise su tutto il territorio nazionale per regolamentare la movida, garantendo il distanziamento sociale e il rispetto delle misure anti-coronavirus.

Le Regioni dovranno adeguarsi al Dpcm del 7 agosto scorso che recita: “Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”.

In particolare, il ministro della Salute, Roberto Speranza, potrebbe presentare un provvedimento che vieta esplicitamente alle Regioni di derogare al Dpcm.

Anche Gigi D’Agostino ha annullato l’evento

Elettra Lamborghini non è l’unica ad aver indietreggiato di fronte l’emergenza da coronavirus. Prima di lei lo ha fatto il dj Gigi D’Agostino, annullando la tappa del 14 agosto.

“Per il bene del pubblico – ha scritto su Facebook – che, a mio avviso, affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio”.

“Per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio. Aspettando un giorno migliore…”.

(Fonte video: Ansa)