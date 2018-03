ROMA – “Un discorso così strampalato non l’ho mai ascoltato, è veramente in confusione e non se ne rende nemmeno conto, pur di non dimettersi realmente è disposto a frantumare quel che resta del Pd e cosa pensa il Pd? A questo personaggio non gli basta mai la lezione, sempre arrogante, non ha chiesto scusa, non si rende conto che se Minniti ha perso è colpa sua, che sta antipatico a tutti”. Questo il duro attacco di Alessandro Di Battista di M5S a Matteo Renzi subito dopo il messaggio del segretario del Pd dopo la batosta elettorale.

“Dialogo con tutti, la nostra linea non cambia”, dice ancora Alessandro Di Battista dal comitato elettorale M5S sulla partita delle alleanze. E a chi gli chiede di un possibile dialogo con il Pd “de-renzizzato” Di Battista replica: “Sono problemi interni al Pd. Ma il Pd è già senza Renzi”. Video agenzia Vista.