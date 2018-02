STRASBURGO – “La violenza non è mai la soluzione, ma qualcuno ha voluto lo scontro sociale“. A dirlo è il leader della Lega Nord Matteo Salvini in merito al raid razzista di Macerata. Salvini è a Strasburgo, dove sta partecipando a quella che potrebbe essere la sua ultima sessione plenaria da eurodeputato (video Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev).

Luca Traini era stato candidato alle elezioni amministrative del 2017 a Corridonia, nelle Marche, con la Lega Nord. L’uomo, secondo quanto riferisce un amico, in precedenza aveva simpatizzato per Forza Nuova e Casapound. Matteo Salvini in una intervista ha sottolineato di non ricordarlo: “Incontro migliaia di persone ogni giorno. Può essere che ci sia anche qualche cretino o un violento. I nostri candidati hanno la fedina penale immacolata e mi sembra un criterio che non tutti i partiti possono vantare. Detto questo io non faccio lo psichiatra”.