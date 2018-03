ROMA – Il Segretario della Lega Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa a seguito dei risultati delle elezioni che vedono la Lega come primo partito della coalizione del centrodestra con circa il 18% delle preferenze.

Alla domanda sull’euro, Salvini ha chiarito che “il sistema della moneta unica è destinato a finire” ma “averla o non averla è una scelta che un governo non può prendere da solo“. Per il leader del Carroccio vanno “cambiati i trattati. Abbiamo ben chiaro in testa che il sistema moneta unica andrà a finire. E quindi vogliamo arrivare preparati al momento”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhanagiev pubblica il video.