ROMA – Il senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, che era stato escluso dalle liste, spiega così perché ha rifiutato la possibilità di entrare nella Circoscrizione Estero:

“Mi è stato offerto, però ho rifiutato perché è impossibile! Io che sono già stato eletto due volte alla Circoscrizione Europa all’estero so quanto lavoro c’è da fare, in due settimane è impossibile fare una vera campagna elettorale per essere candidato alla Circoscrizione Estero”.