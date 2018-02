TORINO – Il candidato premier della Lega Matteo Salvini visita il campo Rom di via Germagnano a Torino durante il suo tour elettorale. “Ciao Salvini buongiorno, non avere paura dei bambini Rom, sono umani come voi” afferma una donna presente al suo arrivo. “Non dovrebbero vivere in queste condizioni” risponde il segretario del Carroccio, ricevendo poi risposta immediata dalle persone li presenti: “Non è colpa nostra, è colpa del Governo”.

ll segretario della Lega Nord sembra un po’ a disagio e infastidito dalla calca. Dopo un po’ chiede ai suoi collaboratori di allontanare il capannello di persone assiepate intorno a lui. Durante la visita, come mostra il video dell’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev, arriva ad un certo punto un uomo che racconta al leader leghista di provenire dal campo di Padova. Poi scherza e provoca dicendo: “Ruspe, ruspe”. Immediata la risposta di Salvini: “Eh, ma a Padova le ruspe le abbiamo portate davvero”.

La sera, alla presentazione dei candidati piemontesi del Carroccio, commentando la visita al campo rom di via Germagnano effettuata in mattinata, Salvini afferma di voler scrivere “al Tribunale di Torino per chiedere se non c’è un Tribunale dei minorenni che possa andare a salvare quei bambini che altrimenti vengono educati al furto, alla violenza e allo scippo”.