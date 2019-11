Elisa Isoardi: “De Luca? Lo amo”. E lui: “E’ una donna splendida”

ROMA – Elisa Isoardi su Instagram si schiera con il governatore della Campania Vincenzo De Luca:

“Presidente De Luca, sono pronta a candidarmi con lei non solo alla Regione, ma a livello nazionale. Presidente ti amo!”.

“La Isoardi candidata con me? Lei – ha risposta il governatore – è una donna splendida, e dunque la cosa non può che aumentare la mia stima”.

Fonte: Facebook.

Elisa Isoardi: “Non sono una preda, ho sempre conquistato io”

Elisa Isoardi si confessa in una intervista al Giornale. E’ una “preda” difficile da conquistare? “Ho sempre conquistato, quindi non mi riconosco nel ruolo di preda. Ma mai dire mai, potrebbe essere un’esperienza nuova”. La conduttrice della Prova del cuoco, comunque, non si sente per nulla sexy. “Direi zero. Non è un pensiero che mi occupa la mente”. L’ex fidanzata di Salvini spiega la ricetta della sua forma fisica. “È tutto frutto dell’abbinamento tra sport e buon cibo, come già in epoca romana predicava Lucio Licinio Lucullo, il primo buongustaio sportivo della storia”.

Elisa, 36 anni, si dice molto felice dei risultati della Prova del cuoco, dove quest’anno ha debuttato il suo cagnolino Zen. E infatti la Isoardi si è aggiudicata un premio (virtuale) assegnato da una associazione animalista. La conduttrice Rai è considerate la vip dello spettacolo e del gossip estivo che ha dedicato più tempo e coccole in questi mesi di vacanze ai propri cuccioli a quattro zampe.

A rivelare questa ferragostana divertente classifica è la seconda parte del sondaggio di AIDAA e Italia Animali ed Ambiente, che dopo aver eletto Silvio Berlusconi come migliore amico dei propri cagnolini, ha chiesto ai 5000 proprietari di cani di indicare secondo loro, anche grazie alla lettura dei giornali di gossip quale tra le vip è da considerare la piu “coccolosa” nei confronti dei sui cagnolini.

A vincere questa, come detto, è stata Elisa Isoardi, ex fidanzata del leader leghista Matteo Salvini: la Isoardi ha sbaragliato la concorrenza, forse anche grazie alle foto pubblicate sui giornali che la ritraevano con il suo cagnolino in vacanza mentre annunciava l’arrivo di una rubrica con le ricette per le pappe di fido nella prossima edizione della sua trasmissione televisiva La prova del cuoco.

Fonte: Il Giornale.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev