VENEZIA – C'era anche Elisa Isoardi, conduttrice tv e compagna del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, sul red carpet della 75a Mostra del Cinema di Venezia.

Salvini è arrivato al Lido senza partecipare alla cerimonia di apertura, per incontrare la compagna che invece ha percorso, in abito lungo verde petrolio, il red carpet. “Voglio stare tranquillo” ha detto il vicepremier a fotografi e cronisti che lo hanno avvicinato alla terrazza Lexus Biennale, dove era sotto scorta.

Per loro, in compagnia anche del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, un tavolo al ristorante di Tino Vettorello (il rombo alla Clooney pronto per lui) e l’idea di proseguire la serata alla cena ufficiale sulla spiaggia dell’Excelsior per un saluto al presidente della Biennale Paolo Baratta e al direttore della Mostra Alberto Barbera.

Proprio Salvini era stato ‘evocato’ in giornata alla Mostra da Ilaria Cucchi che ha dedicato al ministro dell’Interno Sulla mia pelle, il film sulla morte tragica del fratello Stefano (“Chiedo a lui un incontro pubblico che non accetterà mai perché in campagna elettorale ha affermato che gli faccio schifo”).

E anche Vanessa Redgrave, la grande attrice inglese premiata con il Leone alla carriera, battagliera sui diritti umani, ha parlato del comportamento “privo di senso di realtà e di umanità” dei governi sulla questione dei rifugiati, aggiungendo un: “Mi sforzo per non bestemmiare su questo”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev